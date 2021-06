C’est l’homme du début de cette demi-finale de conférence entre le Jazz et les Clippers. Après avoir inscrit 45 points, au prix d’un finish incroyable, deux jours plus tôt lors de la victoire de la franchise de Salt Lake City (112-109), Donovan Mitchell a encore fait très fort jeudi soir. L’arrière de 24 ans a fini avec 37 points, à 50% à 3 points (6/12), 4 passes et 3 rebonds, et le Jazz, avec un Rudy Gobert monstrueux au rebond (13 points et 20 rebonds) l’a de nouveau emporté, s’imposant 117-111 face aux Californiens, emmenés par Reggie Jackson (29 points).



Et s’il a scellé le match à moins d’une minute de la fin, Mitchell a semblé se faire mal à la jambe suite à un contact avec Paul George. "Maintenant, je vais bien. J’ai marché jusqu’ici et si vous voulez, je vous faire un sprint. Ça va", a-t-il ensuite rassuré, avant de revenir sur sa performance personnelle, alors qu’on lui demandait s’il devait porter son équipe : "Je n’ai pas l’impression que je doive tout faire. Il faut donner du crédit aux joueurs qu’on a dans cette équipe. Et tout le monde a élevé son niveau de jeu ce soir."

Le reste du casting répond présent



Particulièrement en verve après le repos mardi, Mitchell a cette fois démarré très fort, inscrivant 27 points avant la mi-temps. Outre Gobert, il a aussi bien été aidé par Jordan Clarkson (24 points), le meilleur sixième homme de l’année, et son dauphin Joe Ingles (19 points), ainsi que par Bojan Bogdanovic (16 points). Des contributions nécessaires, alors que Mike Conley (ischio-jambiers) était encore forfait.



"La beauté de cette équipe, c’est qu’on a beaucoup de gars qui peuvent manier le ballon, et réussir des actions et des tirs. En lisant le jeu, en jaugeant les différents duels et en se montrant agressifs dans l’exécution", a apprécié Ingles, qui devrait retrouver sa place sur le banc avec le retour de Conley. Qui ne sera pas de trop pour se rendre à Los Angeles avec cet avantage de deux victoires à zéro, que les Clippers ont déjà renversé au premier tour face aux Mavericks…