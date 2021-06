Un match 7 est toujours un match particulier. Cette nuit, le public du Barclays Center a pu assister à une rencontre des plus disputées entre Brooklyn et Milwaukee (111-115, ap), mais également à un duel devenu historique entre Kevin Durant d'un côté et Giannis Antetokounmpo de l'autre. Devenu leader d'une équipe diminuée, en l'absence de Kyrie Irving (entorse à la cheville droite) et d'un James Harden sur le retour et pas à 100 %, le numéro 7 des Nets a une nouvelle fois répondu présent, mais n'a pas suffi à envoyer les siens en finale de la Conférence Ouest.



En 53 minutes, il a pourtant tout donné avec 48 points (un record dans un match 7), 9 rebonds et 6 passes à son actif. Dans les dernières secondes du 4eme quart-temps, « KD » a même failli être l'homme de ce match en donnant la victoire à son équipe. Malheureusement pour lui, son tir ne lui a permis que d'égaliser à 109-109. « Je pensais que c’était un trois points mais j’avais mon p..... de gros pied sur la ligne. (...). Mais ce n’était pas le plan de Dieu et on doit passer à autre chose. Mais j’ai eu des tirs beaucoup plus importants dans ma vie », confiait Durant, à l'issue du match.

La réponse du « Greek Freak »



En face, Antetokounmpo a également sorti le grand jeu pour permettre aux Bucks de s'en sortir et de rejoindre le prochain tour. Souvent décrié pour ses playoffs, le double MVP a répondu sur le parquet. Avec 40 points, 13 rebonds et 5 passes en un peu plus de 50 minutes, le Grec n'a pas raté l'occasion de faire taire ses détracteurs. A noter, que ce n'était que la 3eme fois que deux joueurs inscrivaient chacun au moins 40 points dans un match 7. Seuls Oscar Robertson - Same Jones en 1963 et LeBron James - Paul Pierce en 2008 avaient fait ça auparavant.



« C’est une sensation formidable. J’essaie de ne pas m’enflammer, ni de trop minimiser, mais c’est très fort sur le plan émotionnel. L’équipe a vraiment fait de son mieux. (...) Je suis vraiment heureux pour cette équipe. Mais le travail n’est pas terminé. Nous sommes à mi-chemin. (...) C’est une grande étape. On va se reposer demain, et regarder qui on va affronter, Atlanta ou Philadelphie. On va se préparer et essayer de jouer notre meilleur basket », reconnaissait pour sa part Antetokounmpo, qui aura encore fort à faire dans ces playoffs 2021.