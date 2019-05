Les Bucks sont passés tout proche de la catastrophe. Car si Milwaukee s’était parfaitement relevé de sa défaite concédée d’entrée face à Boston lors des demi-finales de conférence, les hommes de Mike Budenholzer enchaînant quatre victoires de rang pour finalement s’imposer 4-1, il n’était pas question pour la meilleure équipe de la Ligue en saison régulière de reproduire la même erreur. "Toronto c’est pas Boston, on ne peut pas se permettre de perdre le Game 1, avait ainsi expliqué Giannis Antetokounmpo. Contre Boston, même si vous êtes menés 1-0, ça peut aller. Mais contre Toronto, c’est plus difficile d’être dans cette position quand vous perdez le premier match à la maison."

Mené l’essentiel de la rencontre, Milwaukee a donc bien failli se retrouver en fâcheuse posture. Après avoir compté jusqu’à 13 points de débours dès le premier quart (15-28) puis de nouveau avoir accusé 12 longueurs de retard dans le troisième acte (64-76) après être pourtant revenu sur les talons de leurs visiteurs (62-63), les Bucks ont en effet dû attendre la dernière ligne droite pour prendre les devants.

Lopez, bourreau des Raptors

Alors qu’ils pensaient sans doute avoir fait le plus dur en menant 96-91 avec à peine plus de cinq minutes à jouer, les joueurs du Wisconsin ont certes vu les Raptors repasser en tête (98-100), mais trois dernières minutes à sens unique ont finalement permis à Milwaukee de l’emporter 108-100 après avoir terminé la rencontre sur un 10-0. Une fin de match renversante qui doit beaucoup à Brook Lopez.

Fanny lors du dernier match face aux Celtics, l’ancien Laker a en effet été le premier bourreau des Raptors. Non seulement car il a été le meilleur marqueur des Bucks, terminant à 29 points à 12 sur 21 aux tirs tandis que Giannis Antetokounmpo devait se contenter de 24 points à 7 sur 16 aux tirs, 14 rebonds et 6 passes, mais également parce qu’il a été tout particulièrement décisif en inscrivant 13 points dans le seul dernier quart. Non content de démarrer la période pied au plancher avec notamment deux tirs primés à la suite qui allaient complètement relancer Milwaukee, c’est encore lui qui allait porter le coup de grâce dans les derniers instants en enchaînant un dunk puis un nouveau trois points pour donner quatre points d’avance aux siens (104-100).

Et il fallait bien ça pour passer outre la prestation habituelle de Kawhi Leonard, encore auteur de 31 points malgré un modeste 10 sur 26 aux tirs, 9 rebonds et 3 interceptions, mais également le gros match d’un Kyle Lowry retrouvé et auteur de 30 points à 10 sur 15 aux tirs dont 7 sur 9 à trois points. Mais si le meneur all-star a longtemps permis aux siens de résister, il a été bien trop seul dans le dernier quart, au cours duquel il a inscrit 14 des 17 points des Raptors. Marc Gasol, auteur de 6 points à 2 sur 11, symbolise sans doute le mieux les difficultés des seconds rôles. "Le quatrième quart nous a tués. Ils nous ont dominés des deux côtés du terrain et on n’a pas su répondre. Ça pue quand on perd comme ça", pouvait bien regretter Kyle Lowry au micro d’ESPN.