Cette fois, le Jazz n’a pas laissé passer l’occasion. Battu par les Nuggets lors de leur premier duel malgré un énorme Donovan Mitchell, les joueurs d’Utah ont trouvé la faille pour égaliser dans un match d’abord indécis puis totalement à sens unique. Si les coéquipiers de Michael Porter Jr (28 points, 6 rebonds) et Nikola Jokic (28 points, 11 rebonds, 6 passes) ont réalisé la meilleure entame, Utah a rapidement repris la main mais, jusqu’au milieu du deuxième quart-temps, cette domination a été en dents-de-scie. Les joueurs de Denver ont résisté mais, avant la mi-temps, un 19-6 a donné le ton de la deuxième moitié du match. Emmenés par l’inévitable Donovan Mitchell (30 points, 8 passes) et Rudy Gobert (19 points, 7 rebonds), le Jazz n’a cessé de pousser dès le retour sur le parquet d’Orlando pour creuser toujours plus l’écart, marquant la bagatelle de 43 points dans le seul troisième quart-temps. Dépassés dans tous les compartiments du jeu, les Nuggets ont relevé la tête en fin de match mais l’addition est salée avec une défaite de 19 longueurs (105-124) qui remet les deux formations à égalité dans la série.