Dans l'autre match 5 au programme de la soirée, entre Memphis et Golden State, il n'y a eu aucun suspense en revanche. Alors que les Warriors pouvaient valider leur billet en cas de nouvelle victoire, mercredi à Memphis, ils ont subi face à Desmond Bane (21 points) et les siens la plus lourde défaite de leur histoire (134-95). Et ce alors que le probable forfait de Ja Morant pour toute la suite des play-offs laissait penser que les Grizzlies n'avaient plus aucune chance de bousculer les Warriors. Cette humiliation (les locaux ont compté jusqu'à 55 points d'avance) a prouvé le contraire. Et à l'aube du match 6, vendredi à San Francisco, Memphis peut de nouveau rêver de faire chuter Stephen Curry (14 points mercredi) et sa bande.