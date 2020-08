Les Mavericks ont eu le dernier mot face à un Jazz qui a mal fini. Sans Luka Doncic ni Kristaps Porzingis, qui ont passé tout le match sur le banc, Dallas a d’abord été fait jeu égal avec une équipe d’Utah où Quin Snyder a débuté le match avec une formation proche de l’équipe-type. Rudy Gobert (9 points, 5 rebonds, 3 passes) a été présent pour son équipe qui, dès la fin du premier quart-temps, a pris le contrôle des opérations pour compter jusqu’à 22 points d’avance. Mais, face à une équipe des Mavs remaniée, l’entraîneur du Jazz a fait le choix de répartir au maximum le temps de jeu, donnant plus de dix minutes sur le parquet à tous ses joueurs sauf Donovan Mitchell, Juwan Morgan et Nigel Williams-Goss qui n’ont pas joué. Un turnover qui a forcément nui au niveau de performance des Suns. Avec Tim Hardaway Jr (27 points), Seth Curry (22 points), Boban Marjanovic (20 points, 9 rebonds), Dallas a mis au supplice une équipe d’Utah sortie du match et limitée à quatorze points dans le dernier quart-temps. Le résultat a été une inversion de tendance radicale qui a offert la victoire aux Mavericks (114-122) dans un match où l’enjeu n’était pas au rendez-vous.