Avec leur recrutement de stars très expérimentées (Westbrook, Anthony, Jordan, Rondo, Howard...), les Los Angeles Lakers sont considérés comme les favoris de la Conférence Ouest, et ils passaient un gros test face à Golden State, qui devrait redevenir un poids lourd de la Conférence lorsque Klay Thompson fera son retour, en novembre a priori. Et le test n'a pas été concluant pour LeBron James et ses hommes, qui ont été renversés en fin de match et se sont inclinés 114-121 au Staples Center. Dans ce match assez serré où aucune équipe n'a compté plus de douze points d'avance, ce sont les Lakers qui ont mené le plus souvent, portés par leur duo LeBron James - Anthony Davis à respectivement 34 points (13 sur 23 aux tirs), 11 rebonds et 5 passes, et 33 points (15 sur 26 aux tirs) et 11 rebonds. Mais dans le dernier quart, les Warriors sont passés devant à neuf minutes de la fin (91-90) et n'ont plus lâché les commandes. Au contraire. Ils ont creusé l'écart jusqu'à +12, dans le sillage d'un énorme Stephen Curry, qui termine en triple-double (son premier en saison régulière depuis janvier 2016) : 21 points (5 sur 21 aux tirs), 10 rebonds et 10 passes ! Si James et Davis ont brillé, cela n'a pas été le cas de Russell Westbrook, qui doit être la troisième superstar du "Big Three" des Lakers, et qui a marqué 8 points (4 sur 13 aux tirs dont 0/4 à 3pts), pris 5 rebonds et délivré 4 passes en 35 minutes. Insuffisant... "J'ai dit à Russ de rentrer chez lui et de regarder une comédie. Il faut qu'il sourie, qu'il ne soit pas si dur avec lui-même", a révélé LeBron James après le match. Vendredi, les Lakers auront droit à un match revanche contre ceux qui les ont éliminés en play-offs, Phoenix. De leur côté, les Warriors de Jordan Poole (20pts) et Nemanja Bjelica (15pts, 11rebds), parfaits lieutenants de Curry ce mardi, recevront les Clippers jeudi.