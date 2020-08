L'essentiel est assuré. Ce mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les San Antonio Spurs, qui devaient absolument gagner, ont aisément disposé des Houston Rockets (123-105). Le tout grâce notamment à Keldon Johnson, auteur tout bonnement, à l'occasion de cette rencontre, de son record en carrière, avec un bilan de 24 points (à 8/12 aux tirs), 11 rebonds et 3 passes décisives en 26 minutes de jeu. Le rookie a été secondé par DeMar DeRozan (23 points à 9/13 aux tirs, 6 rebonds, 4 passes décisives). En face, Houston comptait ses absents, avec notamment James Harden et Eric Gordon qui manquaient à l'appel. Par conséquent, avec ce succès particulièrement précieux, les San Antonio Spurs, qui occupent actuellement la dixième place du classement de la conférence Ouest, restent plus que jamais en course pour les play-offs.