Et de 17 ! Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, Phoenix a enregistré sa 17eme victoire consécutive. Dans le choc au sommet de la prestigieuse Ligue de basketball, les Suns ont fait tomber, dans leur antre, les Warriors de Golden State (104-96). Ces derniers, leaders du classement de la conférence Ouest, restaient sur une série de sept victoires de rang et ils enregistrent surtout et seulement leur troisième revers de la saison, pour également 18 victoires. Ce n'est véritablement qu'après la pause, lors du troisième et avant-dernier quart-temps, que les locaux ont alors pris l'ascendant dans cette rencontre, sans toutefois véritablement prendre le large. Mais leur avance a donc fini par suffire, sous l'impulsion notamment de Deandre Ayton (24 points, 11 rebonds, 2 passes décisives) et malgré Jordan Poole (28 points, 5 rebonds, 3 passes décisives).