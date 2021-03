Le match de la nuit : San Antonio Spurs - Brooklyn Nets

Brooklyn aime décidément se faire des frayeurs. Toutefois, deux jours après leur défaite contre les Dallas Mavericks (98-115), les Nets ont bel et bien renoué avec le succès, après prolongation, sur le parquet des San Antonio Spurs (113-124), dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA. Le tout grâce à deux hommes, et comme très souvent d'ailleurs. En effet, il s'agit évidemment de James Harden et de Kyrie Irving. Ces derniers ont évité aux leurs une nouvelle désillusion, se montrant à leur avantage notamment lors de la prolongation. Harden termine avec un impressionnant triple-double et des statistiques personnelles de 30 points, 14 rebonds et 15 passes décisives. Son coéquipier, quant à lui, est parvenu à compiler un total de 27 points et 7 passes décisives. Un apport plus qu'important face au camp adverse. En toute fin de quatrième et dernier quart-temps, les visiteurs ont encore mené jusqu'à +12 (90-102), mais les Spurs avaient bien l'intention de jouer crânement leur chance jusqu'au bout (108-108). Sans y parvenir (113-124).

Le MVP de la nuit : Nikola Jokic

Nikola Jokic est décidément incroyable. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Denver Nuggets sont allés chercher une deuxième victoire consécutive, sur le parquet des Chicago Bulls (112-118). Le tout grâce surtout à un homme en particulier. En effet, il s'agit du pivot serbe Nikola Jokic, qui termine largement meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec aussi un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 39 points, 14 rebonds et 9 passes décisives. Dans une rencontre qui a été totalement à son avantage, le pivot a donc même frôlé le triple-double. Face à une franchise de Chicago particulièrement accrocheuse, le Serbe est resté dans sa rencontre jusqu'à son terme, inscrivant même 17 de ses 39 points lors du quatrième et dernier quart-temps. Contre lui, les Bulls ont donc dû se rendre à l'évidence. Malgré leurs efforts et l'écart final de six petites unités, Jokic était bien trop fort.

Le flop de la nuit : Utah Jazz

Utah serait-il en train de s'essouffler ? Dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le Jazz s'est incliné du côté du Smoothie King Center de New Orleans, contre les Pelicans (129-124). Il s'agit de la deuxième défaite en trois rencontres pour la franchise basée à Salt Lake City dans l'État de l'Utah aux Etats-Unis. Les locaux ont évidemment pu s'appuyer notamment sur Zion Williamson. A lui tout seul, ce dernier a mis la défense adverse en déroute. L'ailier fort termine cette rencontre avec un double-double et des statistiques personnelles de 26 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. A ses côtés, Brandon Ingram a également été plus qu'au rendez-vous, avec des statistiques personnelles de 26 points, 4 rebonds et 5 passes décisives. Les deux hommes terminent évidemment meilleurs marqueurs de leur franchise. Au final, seuls cinq points séparent les deux formations. Dans le quatrième et dernier quart-temps, les locaux ont eu jusqu'à une avance de +17 (107-90), avant donc finalement de s'imposer sur le score de 129-124 (+5).

Le Français de la nuit : Evan Fournier

Seuls deux Français étaient sur les parquets, dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA. Et les deux ont perdu, de peu. L'un, à savoir Rudy Gobert, ne s'est incliné que de cinq petites unités avec sa franchise de l'Utah Jazz, sur le parquet des New Orleans Pelicans, mais il a tout de même inscrit la bagatelle de 22 points, ajoutant également 9 rebonds ainsi qu'1 petite passe décisive. Le double-double n'était donc pas loin pour lui. De son côté, Evan Fournier a même fait mieux, d'un point de vue personnel, avec un total de 26 points, 5 rebonds ainsi que 2 passes décisives. Mais là aussi, sa franchise, à savoir le Magic d'Orlando, s'est inclinée, cette fois à domicile, face aux Dallas Mavericks (124-130). La franchise basée dans l'État de la Floride aux Etats-Unis se retrouve actuellement sur une série, en cours, de quatre défaites de rang. Ce qui la place même à une triste place de quatorzième et avant-dernier du classement de la conférence Est.



NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 1er mars 2021

Orlando Magic - Dallas Mavericks : 124-130

>>> Evan Fournier (ORL) (26 points (8/13 aux tirs, 5/8 à 3pts et 5/7 aux lancers-francs), 5 rebonds, 2 passes décisives, 3 fautes, 0 interception, 2 ballons perdus et 0 contre en 27 minutes de jeu).



Philadelphia 76ers - Indiana Pacers : 130-114

Chicago Bulls - Denver Nuggets : 112-118

New Orleans Pelicans - Utah Jazz : 129-124

>>> Rudy Gobert (UTA) (22 points (9/13 aux tirs, 0/0 à 3pts et 4/6 aux lancers-francs), 9 rebonds, 1 passe décisive, 3 fautes, 1 interception, 0 ballon perdu et 5 contres en 33 minutes de jeu).



San Antonio Spurs - Brooklyn Nets : 113-124 ap

Houston Rockets - Cleveland Cavaliers : 90-101

Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets : 123-111