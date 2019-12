Fin de série pour les Lakers. Après quatorze victoires de rang en déplacement, les Lakers sont tombés chez les Pacers, mardi soir dans l'Indiana (105-102), où les locaux ont, eux, poursuivi sur leur belle dynamique du moment en obtenant face aux joueurs de la Cité des Anges leur quatrième victoire de suite. La franchise de Los Angeles, qui avait fait le voyage sans Anthony Davis, touché à la cheville droite, ont dû de surcroît composer avec un LeBron James en petite forme, notamment au niveau de l'adresse (20 points à 8 sur 20 aux tirs et 0 sur 6 à trois points). Certes, le « King » s'est illustré (9 passes, 9 rebonds), mais pas davantage que Dwight Howard (20 points), qui n'a manqué aucun tir de la soirée en sortie de banc (10 sur 10). Dans ces conditions, l'intouchable leader à l'Ouest et co-meilleur équipe de NBA actuellement avec Milwaukee (24-4) est malgré tout passé tout près de la victoire. Avant que Malcolm Brogdon (14 points) ne prenne feu dans le money time (7 points sur les 10 derniers de son équipe), marquant même le panier de la gagne, les Lakers, qui menaient encore de cinq points alors que le match touchait à sa fin, semblaient ainsi tenir leur quinzième succès d'affilée à l'extérieur. Indiana et leur meilleur joueur de la soirée Domantas Sabonis (26 points à 10 sur 15 aux tirs, 10 rebonds) en ont décidé autrement.