Bien que privés d’Anthony Davis, les Lakers ont passé une soirée des plus tranquilles face aux Warriors. Forts de 12 points d’avance à l’issue du premier quart, les hommes de Frank Vogel l’ont en effet emporté 120-94.

Et si LeBron James a assuré le minimum syndical avec 23 points à 11 sur 21 aux tirs, 12 passes et 6 rebonds, Kyle Kuzma a également confirmé sa bonne forme avec 22 points à 7 sur 12 aux tirs. A leurs côtés, JaVale McGee a lui aussi brillé avec 18 points à 8 sur 12 aux tirs, 17 rebonds, 3 passes et 3 interceptions.

Chez les Warriors, D’Angelo Russell a fait ce qu’il a pu mais a dû contenter de 21 points et 8 passes, Eric Paschall sortant du banc pour ajouter 15 points.