Revoilà de nouveau Milwaukee devant. Déjà en tête (1-0) après le match 1 et le match 3 (2-1), les Bucks ont repris une nouvelle fois l'avantage dans la demi-finale de la conférence Est qui les oppose à Boston en l'emportant mercredi sur le parquet des Celtics (110-107), et ce pour la deuxième fois de la série. Les champions en titre ont pourtant longtemps souffert sur le parquet du TD Garden lors de ce match 5. Héros de la soirée, la superstar des Bucks Giannis Antetokounmpo, auteur de 40 points et 11 rebonds, a même estimé après-coup que ce succès renversant de son équipe, encore menée de 14 points à dix minutes de la fin, devait certes à "un peu de tout", mais aussi à "un peu de chance". Il doit surtout à la superbe réaction en fin de match des hommes du Wisconsin, repassés définitivement devant grâce à leur leader mais aussi à deux des autres locomotives de l'équipe Jrue Holiday et Bobby Portis.