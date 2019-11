Après trois semaines de compétition, les Lakers trônent, seuls, en tête de la Ligue. Les hommes de Frank Vogel avaient pourtant entamé l’exercice par un revers inaugural lors du derby de L.A. face aux Clippers, mais LeBron James et consorts ont, depuis, enchaîné six victoires de rang et, les récents revers des Sixers (5-1) et du Heat (5-2) aidant, pointent donc en tête des bilans.

Mardi, les Lakers ne sont pourtant pas passés loin de leur deuxième défaite de la saison. En visite à Chicago, les Californiens ont d’ailleurs été menés l’essentiel de la rencontre, comptant jusqu’à 19 points de débours dans le deuxième quart et encore 13 à l’entame de la dernière ligne droite. Mais c’était sans compter sur une panne sèche de leurs hôtes, restés plus de cinq minutes sans inscrire le moindre point. De quoi permettre aux Lakers de faire leur retard avant de porter l’estocade dans le money-time, les visiteurs signant au final un 29-6 lors des dix premières minutes du quatrième quart.

Kuzma fait la différence

Et si la franchise de L.A. a pu avoir le dernier mot (118-112), c’est évidemment en partie grâce à LeBron James, auteur de son troisième triple-double à la suite. Mardi, le quadruple MVP a cette fois compilé 30 points à 10 sur 19 aux tirs, 11 passes et 10 rebonds, mais était sur le banc lorsque les Lakers ont fait basculer la rencontre sur un 16-0. Et il en était de même d’Anthony Davis, par ailleurs guère inspiré comme en attestent ses 15 points à 6 sur 15 aux tirs.

"AD avait des problèmes de faute et Bron était exténué", a justifié Frank Vogel à l’issue de la rencontre. Surtout, les Lakers ont pu compter sur la verve retrouvée de Kyle Kuzma, blessé en début de saison et qui a inscrit 11 de ses 15 points dans la dernière ligne droite, Quinn Cook sortant également du banc pour ajouter 17 points. Une performance saluée par le patron en personne. "Kuz était dans le rythme et on sait ce dont il est capable quand c’est le cas", a ainsi confié l’ancien Cav.