Vainqueur de ses trois premiers matchs à domicile, Dallas n’a rien pu faire face à Miami, le leader de la Conférence Est. Les Mavericks, sixièmes de l’Est, se sont lourdement inclinés 110-125 devant leurs 19 255 fans de l’American Airlines Center. Ils ont pourtant très bien entamé le match en menant 20-9, mais ils se sont ensuite écroulés face à des Floridiens qui régalent en ce début de saison, et qui ont vu quatre de leurs joueurs terminer à 22 points ou plus, nouveau record de franchise (25 pour Herro, qui a marqué 157 points en sortie de banc depuis le début de saison, record NBA depuis 1975, 23 pour Butler et 22 pour Adebayo et Lowry).

Si bien que le Heat a pris les commandes quelques minutes avant la mi-temps et ne les a plus lâchées. Luka Doncic, avec 33 points, s’est offert son record de la saison, mais il n’a réussi que 3 tirs à 3 points sur 9, confirmant ses statistiques à la baisse dans ce domaine depuis la reprise (25,5% cette saison, 32,9% lors de ses trois premières). Jalen Brunson a marqué 25 points et Tim Hardaway Jr 17. Ce mercredi, les Mavs iront à San Antonio pour un derby texan en back-to-back.