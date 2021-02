Il fallait bien être deux pour venir à bout d'un Nikola Jokic, toujours sur une autre planète. En effet, la rencontre entre Denver et Milwaukee à la Ball Arena a tenu toutes ses promesses cette nuit (112-125). Si le pivot serbe (35 points, 12 rebonds et 6 passes) et Giannis Antetokounmpo (30 points et 9 rebonds) ont fait le spectacle dans le Colorado, un 3eme homme est venu s'inviter à la fête. En effet, si les Bucks ont signé une 5eme victoire de suite cette saison, pour afficher un bilan de 16 victoires en 24 matchs, Khris Middleton n'y est pas du tout étranger.



Ce dernier a parfaitement fait oublier l'absence de Jrue Holiday, forfait dans la nuit de lundi à mardi à cause du protocole médical lié à la Covid-19. En un peu plus de 36 minutes sur le parquet, le lieutenant du double MVP grec s'est illustré en inscrivant 29 points, avec un 11 sur 11 aux lancers-francs, tout en prenant 8 rebonds, délivrant 12 passes décisives, soit son nouveau record en carrière, et en faisant également trois interceptions.

Antetokounmpo - Middleton s'entendent à merveille



Une prestation aboutie tant offensivement que défensivement pour le natif de Charleston, en Caroline du Sud. « Khris (Middleton) est une menace là-bas. Il va réussir à te trouver », confiait notamment Antetokounmpo au sujet de son coéquipier, à propos de sa qualité pour marquer et délivrer des passes décisives. En fin de match, c'est d'ailleurs sur une superbe offrande pour le Grec, pour donner dix longueurs d'avance aux siens (110-120), que le numéro 22 des Bucks a réalisé son record en carrière avec cette 12eme passe, lui qui était jusque-là bloqué à 11.



« Je regarde juste ses mouvements. Une fois que je le vois aller au panier, je lance juste le ballon haut », reconnaissait pour sa part l'intéressé au sujet de son entente avec le natif d'Athènes sur l'action qui mène à son record. Assurément, ce dernier n'est visiblement pas contre les caviars de Middleton. Prochain rendez-vous pour eux, le 11 février dans l'Arizona, à la Talking Stick Resort Arena, pour défier les Phoenix Suns, actuellement 4emes de la Conférence Ouest.