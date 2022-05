Comme à l'Ouest, le premier de la saison régulière à l'Est est également tenu en échec dans sa demi-finale ! Tout comme Phoenix contre Dallas, Miami en est en effet à 2-2 dans sa série contre Philadelphia, à l'issue du Match 4 qui s'est déroulé dimanche en Pennsylvanie. Les 76ers se sont imposés 116-108 au Wells Fargo Center devant 21 194 fans et s'accrochent donc à leur rêve de finale. Globalement décevant depuis le début des play-offs (18,6pts de moyenne) et auteur de 0 point dans le premier quart, James Harden a ensuite livré une excellente prestation, avec 31 points (6/10 à 3pts, dont quelques "step-backs" décisifs dont il a le secret), 7 rebonds et 9 passes au compteur. L'ancien MVP a porté son équipe vers la victoire lors de ce match où les 76ers ont pris les commandes en milieu de deuxième quart-temps et ne les ont plus lâchées, leur avance oscillant entre 2 et 14 points.

Butler un peu seul pour le Heat

Joel Embiid, toujours masqué, n'a pas été en reste, avec 24 points et 11 rebonds. Et il fallait un duo "The Mask - The Beard" au top, car en face, Jimmy Butler a porté le Heat sur ses épaules, avec 40 points et 6 passes. Kyle Lowry, absent lors des trois premiers matchs, n'a marqué que 6 points en 30 minutes (0/6 à 3pts), et n'est pas sûr de disputer le prochain match en raison d'une douleur à la cuisse. Plus globalement, les Floridiens n'étaient pas dans un grand jour au tir à 3 points, avec seulement 20% de réussite (7/35), et ils n'ont jamais vraiment inquiété les hommes de Doc Rivers. Pour l'instant, aucune équipe ne s'est imposée à l'extérieur dans cette série. Cela sera-t-il encore le cas mardi lors du Match 5 ? Miami l'espère...

BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2022

Demi-finales

Conférence Est

MIAMI HEAT (1) - PHILADELPHIA 76ERS (4) : 2-2

Match 1 - Miami Heat - Philadelphia 76ers : 106-92

Match 2 - Miami Heat - Philadelphia 76ers : 119-103

Match 3 - Philadelphia 76ers - Miami Heat : 99-79

Match 4 - Philadelphia 76ers - Miami Heat : 116-108

Match 5 le mardi 10 mai à Miami

Match 6 le mercredi 11 mai à Philadelphia

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Miami