Historique Giannis Antetokounmpo ! Dans la nuit de mardi à mercredi, à l'occasion du match 6 des finales des play-offs de NBA, les Bucks de Milwaukee ont battu, pour la quatrième fois consécutive, les Suns de Phoenix, cette fois sur le score de 105-98, du côté du Fiserv Forum de Milwaukee et devant 17 397 supporters. Une ultime victoire qui permet donc à la franchise locale de remporter cette ultime série 4-2 et de décrocher ainsi également le titre NBA. Le deuxième de son histoire, le premier depuis 1971.

Giannis Antetokounmpo is the 1st player in NBA Finals history to average 30+ points, 10+ rebounds and 5+ assists on at least 60% shooting.



13.2 RPG

5.0 APG

61.8 FG%



— NBA.com/Stats (@nbastats) 35.2 PPG13.2 RPG5.0 APG61.8 FG% pic.twitter.com/PTBDmDl3Es — NBA.com/Stats (@nbastats) July 21, 2021





Encore des records pour Antetokounmpo

A cette occasion, l'ailier fort (ou pivot) international grec Giannis Antetokounmpo, âgé aujourd'hui de seulement 26 ans, a, encore une fois, plus que brillé, puisqu'il termine, en effet, et de très loin, meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles plus qu'impressionnantes de 50 points, 14 rebonds et 2 passes décisives. Le « Greek Freak », sur tous les fronts, tant offensivement que défensivement, est le premier joueur de l'histoire des finales NBA à avoir en moyenne plus de 30 points, plus de 10 rebonds et plus de 5 passes décisives sur au moins 60% de tirs.

Giannis Antetokounmpo joins Michael Jordan and Hakeem Olajuwon as the only players NBA history to win a regular season MVP Award, a Finals MVP Award and a Defensive Player of the Year Award. pic.twitter.com/Ks1Uhf9EA8

— NBA History (@NBAHistory) July 21, 2021





Comme Jordan et Olajuwon avant lui

A l'issue de cette ultime rencontre, l'ailier fort, qui a pourtant bien failli ne pas pouvoir tenir sa place pour ces finales en raison d'une grosse blessure à un genou contractée contre les Hawks d'Atlanta, a ainsi été logiquement élu MVP de ces finales 2021, avec 35,2 points, 13,2 rebonds, 5 passes décisives et 1,8 contre de moyenne. Giannis Antetokounmpo rejoint Michael Jordan et Hakeem Olajuwon en tant que seuls joueurs de l'histoire de la NBA à remporter un titre de MVP lors d'une saison régulière, un titre de MVP lors des finales de play-offs et un titre de défenseur de l'année. Et dire qu'il n'a que 26 ans...