DeMarcus Cousins et Kevin Durant toujours sur le flanc, les Warriors n’en ont pas moins parfaitement démarré leurs finales de conférence - les cinquièmes de rang - face aux Blazers. Si Portland a inscrit les premiers points de la rencontre (0-5), Golden State a ensuite dominé les débats, faisant la course en tête pour finalement s’imposer dans les grandes largeurs (116-94).

Les hommes de Terry Stotts, pourtant plombés par leur maladresse à longue distance (25% à trois points) et leurs pertes de balle (21), ont néanmoins longtemps résisté, donnant même l’impression de pouvoir signer un retentissant hold-up à l’Oracle Arena. Mais à chaque fois que les visiteurs avaient les champions en titre dans le viseur, les "Splash Brothers" surgissaient pour renvoyer les Blazers dans les cordes.

Lillard et McCollum dans le dur

Le meilleur exemple est sans aucun doute survenu dans les derniers instants du deuxième quart. Alors que Portland, un temps mené de 12 points (46-34), était parvenu à recoller à trois longueurs à moins d’une minute de la mi-temps (48-45), Stephen Curry dégainait deux tirs primes comme à la parade pour permettre aux Californiens de virer avec neuf points d’avance à la pause (54-45). Et il en fut de même à l’entame de la dernière ligne droite lorsque les Blazers, qui avaient accusé jusqu’à 17 points de débours dans le troisième acte (70-53) recollèrent à six longueurs (77-71), Golden State signant une nouvelle accélération cette fois décisive.

Game 1, won. pic.twitter.com/EwHT3NbD2b — Golden State Warriors (@warriors) 15 mai 2019

Avec une fois encore Stephen Curry dans le rôle du bourreau. Confirmant sa grande forme du moment, l’ancien MVP a en effet signé son 11e match des playoffs à plus de 30 points, compilant 36 points à 12 sur 23 aux tirs, 7 passes et 6 rebonds. Une performance rehaussée par une exceptionnelle réussite à longue distance, le meneur californien terminant à 9 sur 15 à trois points. Et à ses côtés, Klay Thompson n’était pas en reste avec 26 points à 10 sur 24 tandis que Draymond Green jouait sa partition habituelle avec 12 points et 10 rebonds. De quoi faire oublier les absents.

Côté Blazers, ils ont certes été cinq à émarger à plus de dix points mais les deux leaders attendus ont passé une soirée difficile, Damian Lillard rendant un piètre 4 sur 12 aux tirs pour 19 points et CJ McCollum faisant à peine mieux avec 17 points à 7 sur 19. Charge à eux de retrouver leur agressivité et la mire d'ici le match 2, prévu ce jeudi à Oakland.