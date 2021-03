Tombé en dehors du Top 8 de la Conférence Est il y a à peine une semaine, Boston va beaucoup mieux et a enchaîné une troisième victoire de suite mardi. Après Indiana et Washington, ce sont les Clippers (privés de Kawhi Leonard, touché au dos) qui ont chuté au TD Garden : 117-112. Cette rencontre a été très serrée, les Californiens ne comptant jamais plus de six points d'avance et les Celtics onze. Les hommes de Brad Stevens ont mené la plupart du temps, et ne se sont pas affolés dans le troisième quart quand les Clippers étaient en tête. Au contraire ils ont réussi un excellent dernier quart, avec notamment un 9-0 pour mener 111-100 à 4'23 de la fin.

Les Californiens sont revenus à 114-112 à onze secondes de la fin sur un tir à 3 points de Paul George, mais Daniel Theis et Kemba Walker ont scellé la victoire des C's aux lancers-francs. Des C's qui n'ont commis aucune faute dans ces dernières secondes et ont vu Paul George manquer le tir longue distance qui aurait pu permettre aux Clippers de revenir à 116-115 à neuf secondes de la fin. Daniel Theis a pris le rebond et Boston s'est imposé. Si Paul George a manqué ce dernier tir, c'est pourtant lui qui finit meilleur marqueur de sa franchise, avec 32 points, Reggie Jackson en ajoutant 25. Côté Celtics, Kemba Walker a inscrit 25 points et Jaylen Brown 18.