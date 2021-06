Les stars n’en finissent plus de tomber dans ces play-offs. Et les finales de conférence n’échappent pas à la règle. Alors que Chris Paul, après avoir été testé positif au Covid-19, a fait son retour chez les Suns, qui mènent 3-2 face à des Clippers privés de Kawhi Leonard, côté Est, l’affrontement entre les Hawks et les Bucks a perdu ses deux têtes d’affiche mardi. Avant le quatrième match de cette série, Trae Young, qui avait fini la précédente rencontre en boitant après avoir marché sur le pied d’un arbitre, a dû déclarer forfait en raison d’une contusion au pied droit. Giannis Antetokounmpo, double MVP et joueur star des Bucks, était lui bien sur le parquet de la State Farm Arena d’Atlanta, mais il n’a pas pu terminer le match.

Un silence de mort

Car le « Greek Freak » s’est blessé au genou gauche, ce qui inquiète forcément. Il restait un peu plus de 7 minutes dans le troisième quart-temps, les Hawks menaient alors de 8 points (60-52), quand il a tenté, en vain, de contrer Clint Capela. Il est mal retombé et a commencé à se tordre de douleur au sol, dans un silence de mort. Tout le banc de Milwaukee est alors venu à son soutien, et il a dû être aidé pour pouvoir sortir du terrain. Il souffrirait d’une hyperextension du genou. "On va voir comment il va demain, a ensuite réagi son coach, Mike Budenholzer. On verra bien, on va l’évaluer. Mais on a une sacrée équipe, et un sacré effectif."

Lou Williams a assuré



Mais cette "sacrée équipe" n’a pas réussi à remporter ce bal des éclopés, s’inclinant de 22 points (110-88) dans cette indécise série, de nouveau à égalité. S’il a encore fait des air-balls aux lancers francs, Antetokounmpo s’était bien repris après une entame compliquée, et comptait 14 points, 8 rebonds et 3 passes avant sa sortie. Et Jrue Holiday et Khris Middleton, particulièrement maladroits (6/17 chacun au tir et 2/7 et 0/7 à 3 points), n’ont pas réussi à combler son absence. Côté Hawks, en revanche, Lou Williams a parfaitement pris la relève de « Ice Trae », compilant 21 points, 8 passes et 5 rebonds. Et Bogdan Bogdanovic (20 points) est le seul autre joueur à avoir atteint les 20 unités, Capela et Huerter finissant eux avec 15 points. Des joueurs qui pourraient de nouveau être sur le devant de la scène jeudi lors du cinquième match, où la présence de Trae Young et Giannis Antetokounmpo reste incertaine.