Où sont les Clippers qui étaient reconnus pour leurs qualités défensives ? Alors que les play-offs semblaient être le moment où la franchise basée à Los Angeles allait proposer son meilleur basket, elle est méconnaissable, notamment pour protéger son panier. Lors des deux premiers matchs de la série face à Dallas, les hommes de Tyronn Lue ont encaissé 120 points en moyenne. Logiquement, ils se sont inclinés à deux reprises. Ce mardi, les Californiens ont encaissé plus de 125 points pour la première fois depuis le 15 mars et une défaite face à New Orleans. Et c'est en grande partie à cause de Luka Doncic.

Le prodige des Mavericks est tout simplement indéfendable depuis le début de la série. Après son triple-double du premier match (31 points, 10 rebonds, 11 passes décisives), le Slovène a inscrit 39 points lors du deuxième match. Avec Patrick Beverley, Rajon Rondo et Reggie Jackson, les Clippers ont sollicité trois meneurs pour tenter de l'arrêter. Aucun n'y est arrivé. L'ancien du Real Madrid a marqué 16 de ses 29 paniers tout en s'illustrant dans les autres domaines du jeu avec 7 rebonds et 7 passes décisives. Le joueur de 22 ans s'est sublimé pour ses premiers matchs de play-offs au Staples Center.

Les Clippers sont au bord du précipice



Parvenir à ralentir son rythme doit être le principal objectif des coéquipiers de Paul George. Ce dernier en a conscience. "J'accorde du crédit à Luka. Il est bon. Il est spécial. On doit être à la hauteur du rendez-vous. Si on n'y arrive pas, alors ça sera terminé pour nous" a avoué une des recrues stars de l'été 2019 à l'issue du match 2. Mais cette free-agency incroyable tarde à exporter sa réussite sur les parquets angelinos. Mardi, les 41 points de Kawhi Leonard n'ont servi à rien à cause des largesses défensives des Clippers. La franchise basée à Los Angeles reste sur une série de cinq défaites consécutives en play-offs depuis l'an passé.

Un vrai problème au moment où la série va se déplacer dans le Texas. Après deux victoires dans la cité des Anges, les Mavs ont la possibilité de plier la série en quatre matchs à la maison. Pour éviter un tel scénario, les Clippers n'ont qu'une solution : enfin réussir à hausser le ton, notamment en défense, pour répondre aux exigences des play-offs.