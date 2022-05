Avant les finales NBA, on aura donc droit à un peu de rab à l'Est. Mené 3-2 et donc dos au mur, le Heat s'est en effet imposé à Boston (103-111), dans la nuit de vendredi à samedi, et égalise ainsi à 3-3 dans ces finales de Conférence. Pour cela, plutôt discret depuis trois rencontres, Jimmy Butler a sorti le grand jeu pour permettre à sa franchise de rester en vie dans ces play-offs. Avec 47 points (à 16 sur 29 aux tirs et 11 sur 11 aux lancers), 9 rebonds, 8 passes décisives et 4 interceptions, la star de Miami a tout simplement été injouable au TD Garden, le parquet des Celtics.

D'entrée, les Floridiens ont pris cette rencontre par le bon bout et menaient à l'issue du premier quart-temps (22-29). Malgré une petite frayeur par la suite, ils étaient également devant d'un rien à la pause (46-48). Au retour des vestiaires, les joueurs d'Erik Spoelstra ont alors remis le pied sur l'accélérateur pour reprendre leurs distances et compter une dizaine de points d'avance à l'issue du troisième quart-temps.

Butler trop fort pour les Celtics



Mais, là encore, les locaux n'ont rien lâché et ont réussi à revenir par deux fois (97-94 puis 99-99), avant de finalement craquer sur la fin. Grâce à un 12-4 pour finir, le Heat a eu le dernier mot cette nuit et arrache donc un match 7 dans ces finales de Conférence Est, eux qui ont pu compter sur un Kyle Lowry précieux (18 points et 10 passes). En face, le collectif des Celtics a tout donné, à l'image de Jayson Tatum (30 points et 9 rebonds), Derrick White (22 points et 5 passes) ou encore Jaylen Brown (20 points, 6 rebonds et 5 passes), mais n'a pu que constater les dégâts causés par un Butler intenable.

Dans la nuit de dimanche à lundi (2h30), l'ultime rencontre de cette série, programmée à la FTX Arena, permettra de savoir qui affrontera les Golden State Warriors pour le titre cette saison en NBA. Un dernier duel entre les deux franchises qui s'annonce d'ores et déjà bouillant en Floride.



BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2022



Finales



Conférence Est

MIAMI HEAT (1) - BOSTON CELTICS (2) : 3-3

Match 1 - Miami Heat - Boston Celtics : 118-107

Match 2 - Miami Heat - Boston Celtics : 102-127

Match 3 - Boston Celtics - Miami Heat : 103-109

Match 4 - Boston Celtics - Miami Heat : 102-82

Match 5 - Miami Heat - Boston Celtics : 80-93

Match 6 - Boston Celtics - Miami Heat : 103-111

Match 7 le dimanche 29 mai à Miami (2h30)