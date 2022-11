Après trois victoires de rang, les Golden State Warriors, champions en titre, ont subi la loi mardi des Dallas Mavericks (116-113) du Slovène Luka Doncic, auteur d'une nouvelle démonstration avec 41 points inscrit et le 51e triple-double de sa déjà riche carrière en NBA. Réédition de la dernière finale de la conférence Ouest, la confrontation a tenu toutes ses promesses: si, sur son parquet, Dallas a frappé le premier (36-24 au terme du premier quart-temps), la franchise de San Francisco a réagi, d'abord grâce à son banc, laissant le suspense total à la pause (55-54 pour les Mavs). Et si Doncic a accéléré le rythme dans le troisième quart-temps, inscrivant 13 points, l'ultime période a connu un véritable chassé-croisé entre les deux équipes au tableau d'affichage.

A deux minutes du terme, Stephen Curry (32 pts, 5 rbds et 5 passes) a enfilé un panier à trois points permettant aux Warriors de reprendre les devants (110-108). Pour de bon? Non, car Doncic servait alors Tim Hardaway, auteur d'un trois points, avant un panier de Josh Green à 10 secondes du buzzer. Dans la foulée, Curry était sanctionné pour un marcher puis Klay Thompson manquait le panier de l'égalisation pour les Warriors. "J'ai eu peur, je ne vais pas vous mentir... C'est Klay, il rate rarement", a réagi Luka Doncic qui, à 23 ans, vit déjà sa cinquième saison en NBA et peut savourer son 51e triple-double (41 pts, 12 rbds, 12 passes). "Ca devient lassant...", a de son coté souri le coach des Mavericks Jason Kidd. Grâce à ce succès, Dallas met un terme à une série de quatre défaites et revient à l'équilibre (10-10), juste derrière Golden State (11-11).