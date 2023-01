Un duel entre LeBron James et Luka Doncic mérite toujours le coup d’œil. C'est le Slovène qui commence le mieux la partie, en servant notamment un bon Christian Wood (24 points). Les Mavericks prennent les commandes avec un 11-0 en premier quart-temps. La bonne rentrée de Russell Westbrook ne change rien : Dallas est bien plus solide dans ce premier acte (22-36). Les Lakers remontent la pente dans le deuxième quart-temps, mais dès que Doncic revient en jeu, les Mavs se redonnent de l'air et arrivent à la pause avec onze points d'avance (48-59).

Si les Lakers ont du mal à suivre le rythme des troupes de Jason Kidd, c'est à cause de leur maladresse de loin. Ils ne trouvent pas la cible à 3-pts et Dallas peut semble-t-il tranquillement filer vers la victoire. Surtout que Doncic aspire souvent la défense et trouve des coéquipiers ouverts. Néanmoins, dans les dernières minutes, les Californiens trouvent des ressources et parviennent à revenir, puis à passer devant. L'apport du banc de Los Angeles aura été précieux, quand celui de Dallas aura encore déçu.

Luka Doncic, encore lui, égalise à 3-pts, à 101 partout, et les deux équipes partent en prolongation. Une nouvelle fois, James et sa bande ont les commandes, mais Doncic a de nouveau le dernier mot, avec un panier primé pour égaliser. Le même qu'en fin de temps réglementaire. Dans la seconde prolongation, Spencer Dinwiddie (17 unités) enchaîne les paniers et les Mavericks finissent par l'emporter 115-119 et infligent ainsi une deuxième défaite de suite aux Lakers. Doncic remporte son duel face à James (24 points, 16 rebonds, 9 passes), avec ses paniers décisifs et un nouveau triple-double : 35 points, 14 rebonds et 13 passes.