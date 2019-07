C'est une association qui suscite beaucoup de curiosité. Comment Russell Westbrook et James Harden vont-ils pouvoir cohabiter sur le parquet des Houston Rockets la saison prochaine et jouer dans l'intérêt de la franchise texane. En conférence de presse de pré-saison, le numéro 0 a donné des premières indications. "Pour être en mesure de gagner, il faut sacrifier des parties de son jeu, a-t-il expliqué. On en a tous les deux conscience. Nous comprenons que nous avons un objectif commun, gagner le championnat. Cela ne m'inquiète pas plus que ça, et je sais que ça n'inquiète pas James non plus. Je peux jouer sans ballon, je n'ai pas besoin de le toucher pour avoir un impact sur le match." Pour rappel, James Harden et Russell Westbrook sont les deux seuls joueurs à avoir inscrit plus de 10 000 points sur les 5 dernières saisons en NBA.