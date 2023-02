C'est désormais une tradition, le All-Star Week-End débute par le Rising Stars Challenge, devenu depuis l'an passé un tournoi à quatre équipes composées des meilleurs joueurs NBA de première et deux années, mais aussi d'éléments de G-League. A la tête de chacune des équipes, quatre anciennes gloires de la NBA : Deron Williams, Pau Gasol, Joakim Noah et Jason Terry.

La formule est simple : deux demi-finales jouées au meilleur des 40 points, puis une finale jouée en 25 points. La première rencontre, entre Team Deron et Team Pau, n'a pas laissé de place au suspense puisque le trio Banchero-Mathurin-Alvarado a permis à l'équipe de Gasol de s'imposer 40-25, et de décrocher le premier billet pour la finale.

Jose Alvarado, MVP

Dans la deuxième demi-finale, la Team Joakim a pris le dessus sur les stars de G-League (Team Jason) en deux temps. Evan Mobley avait montré la voie en début de match, puis ce sont Josh Giddey et Quentin Grimes qui vont redonner un coup de collier en fin de match, pour une victoire 40-32. Sidy Cissoko, seul français présent ce week-end, n'a joué que cinq minutes, pour aucun tir pris.

En finale, c'est Bennedict Mathurin qui va permettre à la Team Pau de faire la course en tête. En feu à 3-points, Quentin Grimes égalise (16-16), mais Jose Alvarado et Scottie Barnes prennent le match à leur compte, des deux côtés du terrain, et c'est le meneur des Pelicans qui offre la victoire aux siens sur un 3-points. Toujours aussi intense, il remporte au passage le trophée de MVP.