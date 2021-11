Le bilan est bien passé désormais dans le positif. Après trois défaites concédées lors des cinq premières sorties, Brooklyn vient d’enchainer trois succès. Soit un bilan de 5 victoires et 3 revers. Après Indiana (105-98) et Detroit (117-91), les Nets se sont offert Atlanta (117-108) la nuit dernière en NBA. Une victoire qui porte la marque de Kevin Durant.





New York a eu beau s’être doté d’un nouveau maire, Eric Adams, qui fait beaucoup parler ces dernières heures, le patron de Big Apple demeure KD. Auteur de 32 points, la star de Brooklyn a fait très mal aux Hawks en passant la surmultipliée dans le troisième quart-temps. Durant a ainsi signé un 21eme match consécutif à plus de 20 points. Dès qu’il le décide, l’ailier All-Star fait la différence. Par ses choix judicieux (5 passes, 7 rebonds), il s’affirme plus que jamais comme le boss de la franchise new-yorkaise.

21eme match consécutif à plus de 20 points pour Durant



James Harden a fait du bien aussi. C’est lui qui a répondu à la bonne entame d’Atlanta, mené par Trae Young, auteur de 11 points et impliqué dans 17 des 18 premières unités des Hawks (18-14). Steve Nash a alors ajusté la défense des Nets. Harden s’est illustré comme passeur avec 7 services décisifs dans le premier quart-temps, un record pour « The Beard » avec Brooklyn. Même s’il a vendangé (1 sur 6 aux tirs et un premier panier à 3 points à trois secondes de la fin de la période).





La rencontre s’est ensuite équilibrée dans le deuxième acte. Les Nets ont pris une dizaine de points d’avance puis Atlanta est repassé devant grâce à deux tirs primés de De’Andre Hunter (56-51). Mais ce sont bien les Nets qui rentraient aux vestiaires avec l’avantage en poche (61-59), remerciant-là le duo Durant-Harden. C’était avant le show Durant…

Kevin Durant assure de partout



Dans ce troisième quart, KD brille. Il claque 13 des 20 points des Nets. Il assure de partout. A mi-distance, de loin, de la ligne de fond… Atlanta n’arrive pas à le gêner. Cam Reddish et De’Andre Hunter ont beau essayer de défendre face à la star de Brooklyn, rien n’y fait et les paniers défilent. Kevin Durant régale les fans et se fait plaisir. Atlanta est K.-O, encaisse un 20-4 dont 12 points d’affilée à la fin de la période. Les paniers à 3 points finissent ensuite d’achever les Hawks et voilà comment Brooklyn a terminé sa série de six rencontres à domicile par un succès (117-108). Le prochain match ? Un déplacement à Boston.