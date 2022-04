Plus forts et impitoyables, les Celtics ont balayé les Nets avec un quatrième succès d'affilée (112-116), lundi, pour avancer en demi-finale de conférence Est des play-offs NBA. Peu auraient parié sur le "sweep" subi par Brooklyn, découlant d'une telle démonstration de force de Boston. Il n'y a pourtant pas eu photo dans cette série entre une équipe solide, soudée, surmotivée d'un côté, et de l'autre, un duo de stars Kevin Durant/Kyrie Irving incapables de tout assumer ensemble, car muselés individuellement..

Durant, étouffé lors des trois premiers matches, a vainement réagi en champion - qu'il fut en 2017 et 2018 avec Golden State -, puisqu’il a inscrit 39 points (9 passes), ses deux derniers ayant rapproché les Nets à une unité à deux minutes du terme (109-108). Mais en face, il y avait un collectif qui a eu réponse à tout, à l'image du vieux grognard Al Horford (13 pts), auteur de la claquette-rebond qui a repoussé les New-Yorkais à 13,7 secondes du terme (113-109) et de Marcus Smart (20 pts, 11 passes), qui a assuré les lancers francs finaux.

Claxton pire que Shaq

Boston qui a toujours mené, n'a de surcroit pas paniqué quand Tatum (29 pts, à 9/16 aux tirs, 5 passes) a dû sortir pour six fautes, en plein money-time. Car Jaylen Brown était là pour prendre le relais (22 pts, 8 rbds). Côté Brooklyn, Kyrie Irving n'a pas pesé (20 pts) et Nick Claxton, pourtant solide dans la raquette (13 pts, 3 contres) a battu un singulier record, en ratant ses dix premiers lancers francs (1/11 au final), pire que Shaquille O'Neal un soir de 2006 (0/8). Les C's attendent désormais de savoir quel sera leur adversaire. Ce sera le champion en titre Milwaukee, s'il bat Chicago mercredi (3-1).