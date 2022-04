Les Milwaukee Bucks ont dominé Chicago (116-100) à domicile grâce à 33 points de leur géant grec Giannis Antetokounmpo pour gagner le droit d'affronter en demi-finale de conférence les Boston Celtics qui ont balayé les Brooklyn Nets (4 victoires à 0). A Milwaukee, Antetokounmpo avait, lui, décidé de "hausser le ton" et de "jouer dur" contre les Bulls, qui n'ont pu que constater les dégâts. Le Grec, élu deux fois meilleur joueur de la ligue (MVP) en 2019 et 2020, a réussi 11 de ses 15 tirs et pris également 9 rebonds.

"Parfois quand vous menez de 15 ou 20 points, vous commencez à vous endormir et à vous relâcher, mais notre équipe a réussi à garder son calme, à continuer à jouer dur et prendre des tirs", s'est-il félicité. La star des Bulls DeMar DeRozan n'a ainsi pu marquer que 11 points. Le duel à venir contre les Celtics fait saliver Antetokounmpo. "C'est du lourd, nous devons nous reposer, nous entraîner, travailler à la vidéo, prendre soin de notre corps et être prêts pour défier Boston", a-t-il déclaré.