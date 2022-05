Milwaukee est le champion NBA en titre et a fait passer le message, en s'imposant avec autorité à Boston (101-89), dimanche en Playoffs, pour récupérer l'avantage du parquet dès le premier match des demi-finales de conférence Est. La série ne fait que commencer et les Bucks ne mènent que 1 à 0, mais leur démonstration de force, dans le sillage de Giannis Antetokounmpo, fort sur tous les fronts avec un triple-double (24 pts, 13 rbds, 12 passes) à la clé, a calmé les ardeurs du bouillonnant TD Garden, qui se prend à rêver cette saison d'un 18e titre record. Dire que le chemin est encore long est évidemment un euphémisme. D'autant que la performance des Bucks a été réalisée en l'absence de Khris Middleton, qui soigne une entorse ligamentaire au genou gauche et ne devrait pas pouvoir faire son retour de sitôt.

Mais les forces en présence ne manquent pas, à l'image de Jrue Holiday, troisième trident offensif de l'équipe, qui en a été le leader puisqu'il a fini meilleur marqueur (25 pts, 10 rbds, 5 passes, 3 interceptions).L'équipe de Milwaukee a non seulement pris le dessus sur la meilleure défense du championnat, mais elle a fait mieux encore, puisque sa force de dissuasion a fait la différence, les C's ayant été limité à 33,3% aux tirs, en envoyant pas moins de 50 tentatives derrière l'arc pour 18 entrées seulement. Preuve qu'ils n'étaient pas armés pour s'approcher de plus près.

Tatum et Brown étouffés

Jayson Tatum, notamment contré deux fois de façon spectaculaire par Giannis, a fait les frais du traitement particulier qui lui a été réservé (21 pts à 6/18). Idem pour Jaylen Brown, étouffé (12 pts, à 4/13, 9 rbds). Dans ce match à forte intensité dans les duels, Marcus Smart (10 pts, 6 passes), élu meilleur défenseur de la ligue cette saison, a souffert physiquement. Un nerf pincé au niveau de l'épaule droite, après une prise de Jevon Carter, l'a obligé à partir se faire soigner au vestiaire avant la pause, et au 3e quart-temps il s'est légèrement fait mal au genou droit. C'est ainsi en prenant Boston à son propre jeu que Milwaukee s'est imposé, comptant déjà une avance de dix points à la pause, qui a culminé à 17 au 3e quart-temps, sans fléchir en fin de match. "Nous devions les battre. Nous devons répondre présent ce soir, les contenir aussi fermement que possible, leur rendre la tâche aussi difficile que possible", a résumé Antetokounmpo, très déterminé. A Boston de répondre, dès mardi.