« Sans effort collectif, vous ne gagnez pas en play-offs ». En une phrase, Damian Lillard a expliqué à quel point la phase finale est différente de la saison régulière mais aussi comment Portland a réussi à égaliser à deux partout dans sa série face à Denver. Même si le meneur n'a pas eu son rendement habituel au scoring (10 points), les Blazers ont largement battu les Nuggets (115-95). C'est notamment parce que Dame Dolla s'est transformé en passeur pour compenser sa maladresse et faire marquer ses coéquipiers que ce succès a été possible. Alors qu'il n'a inscrit qu'un panier dans le jeu, Lillard a délivré dix passes décisives pour aider quatre de ses coéquipiers à marquer plus de points que lui. En permettant à Norman Powell (29 points), Jusuf Nurkic (16), Carmelo Anthony (12) et CJ McCollum (21) de passer la barre des dix unités, Damian Lillard a assumé son statut de franchise player en rendant la victoire possible mais aussi celui de leader en montrant l'exemple. Pour la première fois depuis le 29 mars 2015 et un succès facae à … Denver, Portland a gagné malgré un match à dix points ou moins de son numéro 0.

« Je n'ai pas eu besoin de marquer 50 points »



Damian Lillard n'est pas passé loin du deuxième triple-double de sa carrière mais en conférence de presse, il a surtout mis en avant le travail collectif réalisé. « Je n'ai pas eu besoin de marquer 50 points, de dominer le match ou de jouer les héros. Notre équipe avait besoin d'un bon match collectif », a expliqué le meneur en conférence de presse. Dans le sillage de sa défense sur Facundo Campazzo, tous les joueurs ont fait les efforts nécessaires pour battre Denver avant le retour de la série dans le Colorado. Même le banc a eu l'occasion de s'illustrer dans le quatrième quart-temps quand l'écart dépassait les 20 unités. Pour se construire une telle avance, l'équipe entraînée par Terry Stotts a pu compter sur les paniers primés de Norman Powell, l'activité de CJ McCollum mais aussi l'intensité défensive de Jusuf Nurkic. En plus de sa contribution offensive, le Bosnien a parfaitement muselé Nikola Jokic pour le limiter à 16 points et une passe décisive. La clé du match selon Terry Stotts.

«Il était concentré et solide pour faire une bonne défense sur Jokic. Nurk n'a pas été menacé par une exclusion. C'était la clé. Nous sommes meilleurs avec lui sur le terrain, particulièrement contre Denver », a expliqué le coach. Les progrès du pivot, notamment en terme de discipline, symbolisent la montée en puissance des Blazers. Avant le match 5, ils ont égalisé et restent en vie dans cette série indécise face aux Nuggets. Mieux, ils se sont découvert de nouvelles armes. Avec la capacité à s'imposer même quand Damian Lillard est dans un jour sans, Portland peut espérer franchir un cap et gagner en play-offs.