Philadelphie, bien que privé de sa star Joel Embiid, a remporté une quatrième victoire contre les Wizards (129-112), synonyme de qualification pour les demi-finales de conférence Est, où se dressera sur sa route Atlanta qui a écarté New York (103-89). Les Sixers et les Hawks ont remporté leur série sur le même score: 4 victoires à 1. Les premiers, qui ont accéléré au début du 4e quart-temps pour compter 19 longueurs d'avance sur Washington, se sont notamment appuyés sur leur shooteur Seth Curry (30 pts, à 10/17 aux tirs) et Tobias Harris (28 pts, 9 rbds). Derrière eux quatre joueurs, dont Ben Simmons en mode triple-double (19 pts, 11 passes, 10 rbds) ont inscrit entre 10 et 19 unités, preuve des ressources offensives dans la formation de Pennsylvanie.

Pour les Wizards de Bradley Beal (32 pts, 7 rbds) et Russell Westbrook (24 pts, 10 passes, 8 rbds), la saison s'arrête sans surprise au premier tour, un stade qu'ils avaient bien peu de chances d'atteindre il y a encore trois mois, avant de réussir une spectaculaire remontée au classement (de la 15e à la 8e place), ponctuée d'un barrage qualificatif remporté contre Indiana. Les 76ers, qui ont fini en tête de la saison régulière à l'Est, ont fait respecter la logique sans trembler en l'absence d'Embiid, qui s'est fait mal au match N.4 et souffre d'une petite déchirure latérale au ménisque du genou droit. Une blessure qui ne nécessite pas d'opération, mais malgré tout un certain temps pour la soigner et du repos.

Mercredi, son entraîneur Doc Rivers s'est dit "confiant" dans un retour du pivot camerounais durant ces play-offs. Or Philadelphie aura besoin de son candidat au trophée de MVP, pour espérer viser un titre de champion NBA. Son prochain adversaire sera Atlanta qui a été une nouvelle fois supérieur à New York, malgré l'ambiance survoltée du Madison Square Garden.