Sacrés dans la bulle d’Orlando la saison passée, les Los Angeles Lakers sont tout proches de perdre leur titre ! Battus dans leur salle lors du match 4, les Californiens ont concédé un deuxième revers de suite sur le parquet des Phoenix Suns, qui ne sont plus qu’à un succès de conclure la série. Pourtant, l’entame de match a été en faveur des coéquipiers de LeBron James (24 points, 5 rebonds, 7 passes) mais, orphelin d’Anthony Davis, le « King » a moins rayonné. Si les Lakers, ont marqué les cinq premiers points du match et tenu cet avantage pendant quatre minutes, ils ont ensuite sombré corps et biens. Un 16-0 a définitivement lancé le match des Suns, emmenés par un Devin Booker des grands soirs (30 points, 7 rebonds, 5 passes).

Les Californiens ont tenté de réagir et de résister, revenant à cinq points en fin de premier quart-temps mais ça n’a pas duré très longtemps. Les joueurs de l’Arizona ont, en effet, maintenu la tête de leurs adversaires sous l’eau avec un 16-1 dès l’entame du deuxième quart-temps qui a donné le ton du reste de la rencontre. C’est, en effet, avec 30 points de retard que les Lakers ont retrouvé leur vestiaire, une situation qui ne s’est pas arrangée au retour sur le parquet. Dans une rencontre à sens unique, les Suns se sont baladés, l’écart tournant autour de la barre des 30 points durant toute la deuxième moitié de la rencontre pour s’y arrêter au buzzer sur un dernier tir de Dario Saric (5 points). Les Suns s’imposent très nettement (115-85) et pourront conclure dès le match 6 au Staples Center.