La dernière fois que Miami avait atteint la finale à l’Est, LeBron James faisait encore le bonheur du Heat (en 2014, dernière année de la star en Floride). Rien ne dit que le « King » ne retrouvera pas son ancienne franchise cette saison lors des Finals. Premiers de la Conférence Ouest en saison régulière, les Lakers font figure de grands favoris à la succession éventuelle de Toronto au palmarès et ils l’ont encore prouvé mardi en prenant pour la première fois l’avantage dans la série face à Houston après leur deuxième succès de rang face aux Rockets (112-102). Une victoire dont le quadruple MVP de la Ligue a encore été le grand artisan, avec 36 points (13 sur 23 aux tirs), 7 rebonds, 5 passes et 4 contres lors de cette partie qui lui a surtout permis de battre un nouveau record. Avec désormais 162 victoires en carrière en play-offs, James a en effet effacé des tablettes Derek Fisher (161 victoires). Les Californiens ont toutefois souffert pour venir à bout de Houston dans ce match 3.

La faute notamment à l’inévitable James Harden (33 points, 9 rebonds, 9 passes) et à son compère Russell Westbrook (30 points, 8 rebonds, 6 passes), qui avait visiblement à coeur de faire taire les critiques du match précédent. Auteurs à eux deux de 66 points des 102 marqués mardi par les Texans, les deux hommes ont été à deux doigts de faire de nouveau chuter les Lakers. Houston comptait d’ailleurs un point d’avance avant d’encaisser dans le money time un 10-0 fatal avec à la baguette le « King », mais pas uniquement. Anthony Davis a ainsi compilé 30 points, 8 rebonds et 6 passes, et grandement contribué lui aussi à ce deuxième succès, au même titre que Rondo (21 points à 8 sur 11 aux tirs, 9 passes) en sortie de banc.