Après la défaite inaugurale face aux Grizzlies, Utah a su se ressaisir et cela a coïncidé avec le retour de blessure du leader offensif Donovan Mitchell, qui a joué les "bons samaritains" depuis. Sur ce 5e match, remporté 126-110, il a fait encore la démonstration de son efficacité (30 pts, à 11/16 aux tirs, 10 passes, 6 rbds). Et Rudy Gobert, dominateur dans la raquette, a été à l'avenant (23 pts, à 10/13, 15 rbds, 3 contres). Avec ce duo à plein régime, Utah a été la meilleure équipe de saison régulière et attend désormais de connaître son prochain adversaire, qui pourrait être Dallas, repassé devant les Clippers (3-2) grâce à sa victoire (105-100)