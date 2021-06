Les Los Angeles Clippers peuvent souffler, ils seront bien du rendez-vous des demi-finales des play-offs NBA, dans la conférence Ouest. En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, à l'occasion du match 7 du premier tour, la franchise californienne, dans son Staples Center, s'est imposé contre les Dallas Mavericks sur le score de 126-111. Une ultime victoire qui met ainsi un point d'honneur à cette série, remportée par les vainqueurs du jour (4-3). Durant cette nouvelle rencontre, les locaux ont véritablement soigné leurs statistiques. Celle qui peut être mise en avant concerne le total de paniers réussis à trois-points.

Record également pour Morris

Avec, en tout, 20 réussis (sur 43 tentés), les Clippers ont, tout simplement, atteint le total de plus élevé de paniers primés dans un match 7. Parmi ce collectif de Los Angeles, un homme en particulier a été l'artisan de ce record atteint. En effet, l'ailier (ou ailier fort) américain des Clippers Marcus Morris, aujourd'hui âgé de 31 ans, a terminé cette rencontre avec un total particulièrement impressionnant de 7 paniers à trois-points réussis sur 9 tentés. Le joueur bat lui aussi un record. Il n'est que le deuxième, dans l'histoire de la NBA, à atteindre un tel total, dans un match 7 de play-offs, après le meneur international américain des Golden State Warriors Stephen Curry, aujourd'hui âgé de 33 ans.

With this triple, Marcus Morris Sr. joins Steph Curry as the only players in GAME 7 HISTORY to hit 7 threes! #NBAPlayoffs #ThatsGame





WIN or GO HOME GAME 7 on ABC





Les Mavericks moins en réussite à trois-points

C'est donc principalement dans ce domaine que les Los Angeles Clippers ont fait la différence. A titre de comparaison, leurs adversaires d'un soir, à savoir les Mavericks de Dallas, n'ont, de leur côté, réussi que 10 tirs à trois-points sur 36 tentés. Dans cette ultime rencontre de cette série à suspense, les visiteurs ont, encore une fois, pu s'appuyer sur un homme en particulier, et non des moindres. Pourtant, le meneur (ou arrière) international slovène Luka Doncic, aujourd'hui âgé de 22 ans, même s'il termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 46 points, 7 rebonds et 14 passes décisives, n'a donc rien pu faire.