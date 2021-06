C'est la demi-finale la plus attendue de ces Playoffs 2021, avec ses trois MVP sur le parquet (et même un sur le banc !), et elle a débuté par la victoire du mieux classé. Les Brooklyn Nets ont battu les Milwaukee Bucks 115-107 dans un Barclays Center comble (15 750 spectateurs) lors de ce Match 1, mais la franchise new yorkaise a perdu James Harden, sorti après seulement 43 secondes pour cause de blessure aux adducteurs droits. Cette même blessure lui avait valu 20 matchs d'absence en fin de se saison régulière, autant dire que l'optimisme n'est pas de mise du côté des Nets pour la suite de cette série, bien, sûr, mais des play-offs en entier s'ils doivent aller plus loin.

Les Nets se sont vite réorganisés

Milwaukee, emmené par un Giannis Antetokounmpo à 34 points et 11 rebonds, a dominé le premier quart d'heure de cette rencontre mais n'a jamais dépassé les neufs points d'avance. C'était peu après la sortie de Harden, remplacé par Bruce Brown (6pts, 4rbds, 3pds) et il fallait que les Nets se réorganisent. Mais ils y sont vite parvenus et ont pris les commandes à la seizième minute (42-44) sur un tir à 3 points de Kyrie Irving, pour ne plus jamais les lâcher. L'écart a oscillé entre deux et dix points pendant les deuxième et troisième quarts, puis Brooklyn s'est définitivement envolé dans le dernier, portant son avance à +19 dans le money-time. Kevin Durant termine avec 29 points et 10 rebonds et Kyrie Irving avec 25 points, 5 rebonds et 8 passes, et les Nets empochent donc la première victoire de cette série, avant le deuxième match à domicile prévu lundi. Avec leurs trois stars, les hommes de Stave Nash semblaient quasi-intouchables, mais s'il ne manque une, les Bucks ont peut-être une opportunité à ne pas rater...