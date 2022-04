Les 76ers s’en sont remis à Joel Embiid. Après deux victoires sur leur parquet pour lancer la série, les joueurs de Pennsylvanie ont rallié Toronto pour y défier les Raptors. Une rencontre durant laquelle ils n’ont pas contrôlé grand chose. Dès les premiers instants, les coéquipiers d’OG Anunoby (26 points, 5 rebonds) et Gary Trent Jr (24 points) ont pris les commandes mais n’ont sérieusement creusé l’écart qu’au tout début du deuxième quart-temps, atteignant leur avance maximale de 17 points. C’est alors que les Sixers ont commencé à réagir pour réduire drastiquement l’écart. James Harden (19 points, 6 rebonds, 10 passes) et Tyrese Maxey (19 points) ont alors permis à leur équipe de rester à flots et d’atteindre la mi-temps avec seulement dix points de retard. Si les Raptors ont conservé l’avantage au retour des vestiaires, leur avance a alors fondu comme neige au soleil et c’est avec une seule longueur d’avance pour la franchise canadienne que les douze dernières minutes ont démarré.

Revenus à égalité avec un peu moins de sept minutes à jouer, les Sixers n’ont alors pas su passer devant. Si James Harden a remis les deux équipes à égalité au jeu des lancers francs, les joueurs de Pennsylvanie ont ensuite manqué deux balles de match dans les dernières secondes. Les cinq minutes de prolongation ont été à couteaux tirés avec jamais plus de deux points d’écart. C’est alors que Joel Embiid (33 points, 13 rebonds) a mis fin au suspense. A huit dixièmes de seconde du buzzer le pivot camerounais a offert la victoire aux Sixers sur un tir à trois points (101-104 ap). Les Raptors sont plus que jamais dos au mur avec toute défaite qui sera désormais éliminatoire.