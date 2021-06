Et comme aux matches 1 et 2, les Mavs ont fait la loi au Staples Center, dans le sillage de Luka Doncic, encore exceptionnel avec 42 points inscrits (14 passes, 8 rbds). Dallas a dominé le 1er et le 3e quart-temps, mais a laissé L.A. revenir à hauteur dans les deux autres. Finalement le money-time a souri aux Texans grâce notamment à deux banderilles derrière l'arc de Tim Hardaway Jr (20 pts) et Kristaps Porzingis (8 pts) jusque-là invisible en attaque.

Moins en verve que d'habitude, Kawhi Leonard (20 pts, 7/19 aux tirs) a réussi un panier plus la faute pour revenir à une longueur dans la dernière minute, mais il s'est ensuite à quelques secondes du buzzer pour tenter d'arracher la prolongation, récoltant un regard plein de foudre de Rajon Rondo, dans une scène aussi rare qu'éloquente. Les Clippers, qui l'ont fait lors des matches N.3 et 4, devront à nouveau l'emporter vendredi à Dallas pour rester en vie, sous peine de subir un énième échec proportionnel à leurs ambitions.