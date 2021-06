Les Phoenix Suns retournent en finale de Conférence ! Vingt-et-un ans après leur dernière finale, à l'époque de Steve Nash, Amar'e Stoudemire et Grant Hill, avec à la clé une défaite 4-2 contre les Lakers de Kobe Bryant et Pau Gasol, voici de nouveau la franchise de l'Arizona sur la dernière marche avant les Finales NBA. Les Suns ont balayé les Nuggets, finalistes de la Conférence Ouest la saison passée, avec quatre victoires en quatre matchs, la dernière sur le score de 118-125 à Phoenix. Il s'agit même de leur septième succès de suite en play-offs, nouveau record de franchise ! Les Suns ont mené de la deuxième à la dernière minute. L'écart n'a jamais dépassé les dix points pendant deux quarts-temps et demi, puis il s'est creusé en fin de troisième quart (+16). Il faut dire qu'à ce moment-là, les Nuggets venaient de voir leur MVP Nikola Jokic être expulsé après avoir touché le nez de Cameron Payne alors qu'il voulait simplement taper fort dans le ballon.

Jokic, premier MVP "sweepé" depuis 1989



Le Serbe, auteur de 22 points, 11 rebonds et 4 passes en 28 minutes, et expulsé alors que le score était de 75-83, a cruellement manqué à ses coéquipiers, et devient le premier MVP à être "sweepé" depuis Magic Johnson lors des Finales 1989 avec les Lakers contre Detroit. L'absence de Jamal Murray, gravement blessé en avril, s'est également fait sentir, et les Nuggets ne pouvaient sans doute pas espérer mieux cette saison. En face, les Suns ont rayonné avec leur duo Devin Booker (34pts, 11rbds) - Chris Paul (37pts, à quatre points de son record en carrière, 7pds). Un duo qui va désormais attendre paisiblement la fin de la série entre Utah et les Clippers (2-1) pour connaitre son futur adversaire en finale. Et après avoir battu le champion et le finaliste en titre de l'Ouest, tous les espoirs sont permis en vue de premières Finales NBA depuis 1993.