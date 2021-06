Envie de rencontrer Collin Sexton, le meneur des Cleveland Cavaliers ? Alors participez au Jr NBA Skills challenge via l'application HomeCourt* (disponible sur Android et iOS). Montrez vos meilleurs fondamentaux en vidéo et tentez de gagner une rencontre virtuel avec Collin Sexton. Débuts des qualifications dès le 6 juillet !

* réservé aux joueurs de + de 16 ans