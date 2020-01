A Utah, le ton est donné. En effet, dans la nuit de mardi à mercredi, au Barclays Center, le Jazz est logiquement venu l'emporter à Brooklyn face aux Nets (107-118) et continue sa superbe série en saison régulière. Grâce à ce nouveau succès loin de ses bases, la franchise de Salt Lake City a signé une 10eme victoire de suite et continue ainsi d'imprimer un rythme très impressionnant depuis plus d'un mois, avec désormais 15 victoires sur ses 16 dernières rencontres en NBA.



Sur courant alternatif en début de saison, cette très belle série, débutée le 12 décembre dernier contre Minnesota, permet désormais à Utah de posséder l'un des meilleurs bilans de la Ligue et de se repositionner pour le moment à la 2eme place de la Conférence Ouest, avec 28 succès en 40 matchs, derrière les Los Angeles Lakers. Contre Brooklyn, si la rencontre a été plutôt équilibrée en début de rencontre, le Jazz a rapidement modifié le tempo avant la mi-temps pour prendre une confortable avance (+ 14).





Gobert donne le la



Avec un écart qui est même monté jusqu'à +20 par la suite, les visiteurs n'ont pas tremblé face aux Nets d'un très bon Kyrie Irving, auteur de 32 points (à 12 sur 19 aux tirs) et 11 passes décisives. Bien entouré par Joe Ingles (27 points) et Donovan Mitchell (25 points), Rudy Gobert a encore une fois frappé très fort. Avec 22 points (à 9 sur 12 aux tirs) et 18 rebonds notamment, le pivot français a été déterminant dans le succès de sa franchise.



« Rudy a été formidable. Il a été dominant des deux côtés du terrain », résumait simplement Quin Snyder, l'entraîneur d'Utah, à propos de la performance de son joueur, qui est devenu le second joueur de l'histoire du Jazz à prendre au moins 12 rebonds lors de plus de huit matchs consécutifs. Prochain rendez-vous pour les pensionnaires de la Vivint Smart Home Arena, un déplacement en Louisiane pour défier les New Orleans Pelicans pour ce qui devrait être les grands débuts de Zion Williamson en NBA...