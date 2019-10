Les retrouvailles entre Russell Westbrook et son ancienne équipe se sont parfaitement passées pour le joueur des Rockets. S’il a manqué de peu le triplé-double, devant se contenter de 21 points à 9 sur 16 aux tirs, 12 rebonds et 9 passes, les Rockets se sont en effet imposés 116-112 malgré un début de match à l’avantage du Thunder, qui a notamment compté 13 points d’avance à la fin du premier quart (22-35).

OKC comptait encore 10 longueurs d’avance à la pause (52-62) mais le troisième quart a permis aux Texans de renverser le match, y signant un 39-18 rédhibitoire pour les visiteurs. Et pour parvenir à ses fins, Houston a pu compter sur la verve de James Harden, meilleur marqueur du match avec 40 points à 8 sur 21 aux tirs et 21 sur 22 aux lancer-francs. Mentions spéciales également à PJ Tucker et Clint Capela, auteurs de 17 et 15 points.

Et il fallait bien ça face à un Thunder emmené par Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder, tous les deux auteurs de 22 points, mais également Danilo Gallinari et Chris Paul, qui suivent avec 17 et 15 points