Du côté de Philadelphie, les Sixers, avec Joel Embiid (27 points, 14 rebonds, 6 passes) de retour aux affaires, pensaient pouvoir aligner une sixième victoire de suite, surtout face à une équipe de Washington qui restait sur six défaites sur le parquet de Philly. Ce sont pourtant les visiteurs, emmenés par Kyle Kuzma (24 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 contres) et Montrezl Harrell (14 points) qui ont eu le dernier mot.

The @WashWizards won a tough matchup in Philly led by Kyle Kuzma!@kylekuzma: 24 PTS | 7 REB | 3 BLK | 4-6 3PM pic.twitter.com/yefv5KkPdh