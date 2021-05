Joel Embiid et Ben Simmons face à Russell Westbrook et Bradley Beal ! Voilà une affiche pour le moins alléchante au premier tour des play-offs de la Conférence Est ! Ce sont en effet les Washington Wizards qui ont rejoint les Philadelphia 76ers en phases finales, après leur large victoire 142-115 face aux Indiana Pacers, qui sont donc éliminés. Si le premier quart-temps a été très serré (30-29), les joueurs de la capitale, poussés par 5 333 fans, ont pris le match en main à partir du deuxième quart (36-23) et ont complètement fait exploser la défense des Pacers dans le troisième, remporté 48-31, avec un Bradley Beal à 16 points. Les Wizards ont ensuite géré la fin de match sans trembler, l’affaire était entendue depuis bien longtemps. Cette victoire, Washington la doit à ses deux stars (25pts et 5rbds pour Beal en 28min, 18pts, 8rbds et 15pds pour Westbrook), mais le duo a été parfaitement épaulé par Rui Hachimura, auteur de 18 points et Raul Neto, qui a inscrit 14 points.

WASHINGTON REVIENT DE LOIN

Scott Brooks a pu ouvrir son banc dans le dernier quart, et treize Wizards ont fini le match avec au moins 3 points. Du côté des Pacers, Malcolm Brogdon a été bon, avec 24 points, et Domantas Sabonis s’est offert un triple-double face au spécialiste de la discipline, avec 19 points, 11 rebonds et 10 passes. Mais cela n’était pas suffisant face à des Wizards déchaînés, qui vont donc disputer les play-offs alors que c’était très loin d’être gagné il y a encore quelques semaines. Après cinq éliminations de suite au premier tour, Indiana n’aura en revanche pas la chance de les disputer cette année.