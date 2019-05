Les Portland Trail Blazers espéraient que l'atmosphère du Moda Center leur permettrait d'inverser un peu la tendance contre les Golden State Warriors. La salle de l'Oregon a effectivement vibré dans cette troisième rencontre de la finale de la Conférence Ouest, mais seulement l'espace d'une mi-temps... En tête de 11 points à la pause, Damian Lillard et ses coéquipiers ont pris de plein fouet (110-99) la dure réalité par la suite. Lorsque les Warriors activent le mode sans pitié, personne ou presque ne leur arrive à la cheville. En l'absence de Kevin Durant, convalescent et qui ne disputera pas non plus la quatrième rencontre de cette série, les Californiens se sont montrés terrifiants en défense et létaux en attaque, ne laissant leurs adversaires inscrire que 33 petits points sur les deux derniers quarts-temps, tout en leur en passant 57.

Deux hommes ont marqué les esprits et éclaboussé la rencontre de leur classe: Stephen Curry et Draymond Green. Le premier, impressionnant depuis que Durant est sur le flanc, a signé son quatrième match consécutif à 33 points ou plus (36 pour le coup, avec 6 rebonds et 3 passes à la clé), vouant à l'échec tout plan visant à le neutraliser. Le second, excellent depuis le début de la campagne de playoffs après avoir disputé une grande partie de la saison régulière en surpoids, et sans peser autant que d'habitude sur les résultats de son équipe, a été tout bonnement époustouflant.

Green, la masterclass

Green a enregistré un triple-double (20 points, 13 rebonds et 12 passes), le 7e de sa carrière en post-saison, certes. Mais c'est surtout l'impression qu'il savait avant les Blazers eux-mêmes ce qu'ils allaient proposer offensivement, tout en orchestrant le jeu de Golden State qui a estomaqué son coach. "Je ne sais même pas quoi dire au sujet de ce qu'a réalisé Draymond. Je pense que c'est l'un de ses meilleurs matches avec les Warriors. C'était un bulldozer. Il a tout détruit sur son passage", a expliqué Steve Kerr lors du point presse d'après-match retransmis par la NBA.

Draymond Green se devait d'être à la hauteur après avoir clamé un peu plus tôt dans la semaine qu'il "pensait de tout son coeur" être le meilleur défenseur de l'histoire. Le scepticisme immédiat de Scottie Pippen, la légende des Chicago Bulls, qui ne comprenait pas que Green puisse penser cela alors qu'il n'était que rarement envoyé au charbon sur le meilleur joueur adverse, ne l'a pas perturbé. Green a coupé les lignes de passes avec gourmandise et été, par ses efforts, à l'origine de la masterclass défensive des Warriors en deuxième mi-temps. Si Golden State l'emporte à nouveau à Portland dans la nuit de lundi à mardi, l'intérieur All-Star pourra d'ores et déjà décortiquer le jeu des Milwaukee Bucks et des Toronto Raptors (2 à 0 pour Milwaukee avant le troisième match au Canada) et tenter de faire changer Pippen d'avis...