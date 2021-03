Cela aurait pu être une soirée tranquille pour la franchise des 76ers, en tête de la conférence Est en NBA. La nuit dernière, sur le parquet des Washington Wizards de Russell Westbrook, Doc Rivers et les siens ont récité une partition sérieuse et appliquée. Supérieurs à leur adversaire dans le premier quart-temps (15-32), les Sixers ont légèrement baissé le pied dans le deuxième sans pour autant laisser Washington virer en tête au tableau d'affichage. Mais après le repos, un petit grain de sable est venu gâcher la soirée agréable de Doc Rivers. Alors que Philadelphie se dirigeait tranquillement vers sa quatrième victoire consécutive (après les Pacers, le Jazz et les Bulls), le match a viré au cauchemar sur une action presque anodine. Joel Embiid, très en forme la nuit dernière, faisait régner la terreur dans la raquette face aux malheureux Moritz Wagner et Rui Hachimura et enchaînait les dunks comme on enfile les perles. À un peu plus de six minutes de la fin du troisième quart-temps, le Camerounais s'élevait dans le ciel pour conclure un pick-and-roll de Tobias Harris. L'exécution, au nez et à la barbe de Garrison Mathews, est impeccable mais le pivot ne retombe pas correctement et se tord presque immédiatement de douleur sur son genou gauche. Le jeu reprend quelques secondes avant d'être arrêté pour vérifier l'état de santé du « Process ».

De nouveaux examens prévus à Philly



Doc Rivers pâlit en voyant son joueur All-Star ne pas se relever, lui qui doit déjà faire sans Ben Simmons. Les ralentis n'indiquent rien de bon puisque l'articulation semble tourner dans le sens inverse. Dans un premier temps, la franchise de Pennsylvanie a précisé que son joueur souffrait d'une « hyperextension » mais des examens plus approfondis sont prévus au retour de Washington pour obtenir des précisions. Une atteinte aux ligaments n'est pas à exclure non plus et dans ce cas présent, sa saison risquerait fort de s'arrêter prématurément. La santé d'Embiid, au passé médical lourd, est prise très au sérieux à Philadelphie. Cette saison, alors que les Sixers pointent au premier rang de la Conférence Est (26 victoires - 12 défaites), le natif de Yaoundé tourne à 30,2 points, 11,6 rebonds, 3,3 passes, 1,4 contre et 1,2 interception à 52% au tir dont 42% de loin. Son rendement, digne d'un MVP, est donc hyper important pour la bande à Rivers, désireuse de peser dans la course aux playoffs.