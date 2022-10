Les Warriors ne pouvaient pas espérer meilleure entame de saison. Alors qu’ils ont reçu leurs bagues de champion et affiché la bannière associée dans le Chase Center, les coéquipiers de Stephen Curry (20 points, 6 rebonds, 7 passes) ont donné une leçon aux Los Angeles Lakers. Une rencontre durant laquelle la bande à LeBron James (31 points, 14 rebonds, 8 passes) auront pu mener au score… 38 petites secondes après l’ouverture du score signée Anthony Davis (27 points, 6 rebonds). Dès lors, mis à part une courte égalité en fin de premier quart-temps, ce sont les joueurs de Golden State qui ont fait la loi sur leur parquet. L’écart a très vite dépassé les dix points dans le deuxième quart-temps avant un léger sursaut d’orgueil de la part des Lakers, revenus à sept petites longueurs au moment de retrouver les vestiaires. Au retour sur le parquet, les joueurs de Darvin Ham ont fait illusion quelques minutes avant de sombrer corps et biens. La faute à un 25-4 en l’espace de neuf minutes qui ont mis un terme aux quelques illusions de la franchise basée à Los Angeles. Avec un matelas approchant les 30 points, les Warriors ont pu gérer au petit trot les douze dernières minutes.





Poole : « Un succès énorme face à une équipe énorme »

Un dernier quart-temps qui a vu les Lakers réduire progressivement l’écart face à un adversaire plus soucieux de ne pas produire des efforts démesurés sur le chemin d’une victoire qui leur était déjà promise. Seule une petite accélération dans les deux dernières minutes a été signalée pour les coéquipiers d’Andrew Wiggins (20 points, 6 rebonds). Au final, les Warriors s’imposent de quatorze longueurs (123-109) et lancent leur saison du bon pied. « On est venus, on avait un travail à accomplir afin de gagner ce match, a confié Jordan Poole à l’issue de la rencontre dans des propos recueillis par ESPN. C’était la soirée de remise des bagues et nous nous sommes concentrés là-dessus pour aller chercher la victoire. C’est un succès énorme face à une équipe énorme. » Au sujet de ce troisième quart-temps démentiel, l’arrière des Warriors a confié que c’était « vraiment amusant à regarder » avec ses coéquipiers qui ont « joué au plus haut niveau encore et encore et encore ».