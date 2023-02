Les stars ont été maladroites dans ce début de rencontre. La preuve : après douze minutes de jeu, Kawhi Leonard avait manqué ses cinq tentatives, Chris Paul (5 unités seulement) ses trois et Devin Booker n'affichait qu'une réussite en cinq tirs tentés. Les deux équipes ont été très proches dans cette première période. Paul George et Terance Mann, avec quinze points, ont lancé les Clippers en premier quart-temps (23-28) face à un bon Deandre Ayton (18 points).

Même logique en deuxième quart-temps avec les Suns qui trouvent enfin le chemin des filets à 3-pts après plusieurs échecs grâce à Josh Okogie, qui inscrit 12 points (donc la moitié de ses 24 au final) dans ce quart-temps. Pour autant, Phoenix est toujours derrière à la pause (52-54). Ce n'est qu'ensuite que les troupes de Tyronn Lue prennent les commandes de cette partie. En troisième quart-temps, Kawhi Leonard (16 points) se réveille avec onze points, Terance Mann l'imite, et Los Angeles prend de l'avance (84-91).

Les Suns n'arrivent pas à revenir face à Nicolas Batum (3 points) et sa bande. Devin Booker (19 points) fait comme Leonard et monte en pression au fil des minutes, mais la défense ne parvient pas à stopper l'ancien de Toronto ni le duo George – Mann. Le premier termine avec 26 points, le second aussi. Sans oublier un Mason Plumlee précieux dans les dernières minutes, avec notamment ses quatre rebonds en dernier acte. Victoire logique des Clippers 107-116 pour ce dernier match avec la coupure du All-Star Game.